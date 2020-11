KB국민카드, 오는 21일 카드 서비스 일부 중단…전산센터 이전 관련

오프라인 가맹점 신용카드 결제 서비스는 중단 없이 이용 가능

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 전산센터 이전 작업과 관련해 카드 이용, 대출 서비스, 포인트 사용 등 일부 서비스를 오는 21일 일시중단한다고 19일 밝혔다.

전산센터 이전 작업에 관계없이 오프라인 가맹점을 통한 신용카드 결제는 평소처럼 중단 없이 이용이 가능하다.

서비스 일시 중단에 따른 고객 불편 최소화를 위해 ▲체크카드 결제 ▲자동화기기(ATM)를 이용한 단기카드대출(현금서비스) ▲카드 결제 안내 문자메시지(SMS) 발송 ▲케이월드(JCB·유니온페이) 카드의 해외 결제는 오는 21일 토요일 자정부터 30분만 이용이 제한된다.

온라인 가맹점 신용카드 결제를 비롯해 ▲온라인 채널을 통한 단기카드대출(현금서비스) ▲알파원카드 결제 ▲선불·기프트카드 결제 ▲KB페이(앱카드) 결제 ▲모바일 단독카드 결제 ▲ISP 결제 ▲삼성페이 등 간편결제 ▲해외안심결제 서비스 이용은 21일 자정부터 1시간 동안 서비스가 중단된다.

홈페이지(인터넷·모바일)의 경우 21일 자정부터 2시간 동안 서비스가 중단된다.

또 ▲카드 발급 신청과 사용 등록 ▲바로출금 서비스 ▲가상계좌 입금 ▲이용한도, 결제계좌, 결제일,비밀번호 등 카드 이용 관련 정보 변경 ▲포인트 조회·사용·교환 ▲쿠폰 사용 ▲제휴 포인트 조회·사용 ▲리브메이트 앱 ▲자동응답서비스(ARS) ▲장기카드대출(카드론) ▲일반 대출 ▲자동차·올리스 금융 ▲대학등록금 납부 ▲각종 자동납부 등록은 21일 자정부터 오전 6시까지 서비스가 일시 중단된다.

▲일부결제이월약정(리볼빙) ▲고객 안심 결제 서비스 ▲간편결제 ▲알파원 결제카드 ▲KB페이(앱카드) ▲ISP카드 ▲모바일 단독카드 관련 서비스 신청·변경·해지 업무도 21일 자정부터 6시간 동안 이용이 제한된다. 챗봇 서비스 큐디의 경우 20일 오후 6시부터 22일 자정까지 서비스가 중단된다.

전산센터 이전에 따른 일시 중단 서비스 현황과 자세한 이용 제한 시간은 홈페이지, 모바일 응용프로그램, 고객센터에서 확인 가능하다.

KB국민카드 관계자는 "보다 안정적인 금융 서비스 제공을 위한 전산센터 이전과 관련해 카드 결제와 서비스 이용에 잠시나마 불편을 드리게 된 점 고객들의 많은 양해를 부탁드린다"며 "신속한 전산센터 이전 작업 진행을 통해 고객 불편을 최소화할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr