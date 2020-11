람보르기니, 인증 중고차 사업 뛰어든다…신규 서비스센터도 오픈

공식 인증 중고차 프로그램 '셀레지오네 람보르기니' 개시

[아시아경제 김지희 기자] 오토모빌리 람보르기니 한국 공식 딜러 람보르기니 서울이 신규 서비스 센터를 오픈하고, 공식 인증 중고차 사업을 시작한다고 18일 밝혔다. 동대문 지역 6층 규모(총 연면적 4317㎡)의 건물에 공식 서비스 센터와 인증중고차 전용 전시장을 마련했다.

새로운 서비스센터는 총 10개 워크 스테이션과 람보르기니 전용 진단기 및 공인 얼라인먼트 계측장비 등 최신 장비를 갖췄다. 특히 1층에는 사전 점검 베이를 설치해 고객들이 서비스 어드바이저와 함께 차량을 직접 확인하면서 진단을 받을 수 있도록 했다. 이를 통해 투명한 정비 서비스가 가능하며, 옵션 추가 및 액세서리 장착 등을 포함한 차량 관리 관련 전문적인 상담도 현장에서 진행할 수 있다.

판금 및 도장 수리도 가능해졌다. 오토모빌리 람보르기니 본사가 승인한 작업 방식에 따라 최신 계측장비 등을 활용한 판금 및 도장 작업이 진행된다.

람보르기니 서울은 서비스센터 오픈과 함께 인증중고차 전시장을 오픈하고 공식 인증 중고차 프로그램인 ‘셀레지오네 람보르기니 프로그램’을 개시한다. 셀레지오네 람보르기니 프로그램은 람보르기니의 숙련된 테크니션이 총 150가지 항목에 달하는 품질 검사를 실시하고, 이를 통과한 차량만 매입해 판매하는 인증중고차 프로그램이다. 엔진, 변속기, 차체, 전자시스템, 인테리어 등 검사는 물론 주행 테스트까지 포함된 까다로운 과정을 통과한 차량에 대해서 기본 12개월부터 최대 24개월까지 연장 가능한 보증 프로그램을 제공해 안심하고 람보르기니 차량을 즐길 수 있다.

새롭게 오픈한 인증 중고차 전시장은 1, 2층의 독립된 공간(1층: 3대, 2층: 6대 전시)과 고객 상담실을 보유하고 있다. 또 고객 상담실을 갖춰 안락하고 프라이빗한 환경을 제공한다. 방문 고객들은 람보르기니 구매에 대한 전문적인 컨설팅을 받을 수 있다.

프란체스코 스카르다오니 아시아 태평양 총괄은 “람보르기니는 전 세계적으로 서비스와 고객 만족에 초점을 맞추고 있으며 한국에 새롭게 문을 여는 서비스 센터와 공인 인증 중고차 전시장은 이 같은 우리의 노력을 증명해준다”며 “람보르기니 서울의 전문가들과 헌신적인 팀은 한국 고객들에게 최상의 브랜드 경험을 제공하고 새로운 서비스센터를 통해 브랜드 이미지를 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr