[아시아경제 오주연 기자] 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,205 전일대비 40 등락률 -1.23% 거래량 150,854 전일가 3,245 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 아이엘사이언스, 폴리니크 두피케어기 美 FDA 의료기기 등록[클릭 e종목]"아이엘사이언스, 탈모용 의료기기 성장 기대"아이엘사이언스 "어헤즈,전속모델로 미스터트롯 이찬원 발탁" close 는 미세먼지 측정 지능형 가로보안등을 이용한 아파트 단지 내 미스트 경관등 시스템과 관련한 국내 특허를 취득했다고 17일 공시했다. 회사 측은 "미세먼지 측정 지능형 가로보안등을 이용한 아파트 단지 내 공기오염도 표시 시스템에 관한 것"이라고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr