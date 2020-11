스페이스X 유인우주선 '리질리언스', 우주정거장 도킹 성공

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 민간 우주탐사기업 스페이스X가 쏘아 올린 유인우주선 '리질리언스(Resilience)'가 국제우주정거장(ISS)에 무사히 도착해 도킹에 성공했다. 이번 발사에 성공하면서 스페이스X의 로켓은 향후 미 항공우주국(NASA)의 각종 탐사 프로젝트에 활용될 전망이다.

17일 항공우주전문매체인 스페이스닷컴에 따르면 리질리언스의 유인캡슐인 크루드래건은 ISS와 도킹에 성공했다. 앞서 리질리언스 로켓은 미국 동부시간으로 15일 오후 7시47분, NASA 소속 우주비행사 3명과 일본 우주항공연구개발기구(JAXA) 소속 우주비행사 1명 등 4명의 탑승원을 태우고 미국 플로리다주 케네디우주센터에서 발사돼 27시간만에 ISS에 도착했다.

이번 발사로 스페이스X의 로켓은 NASA의 프로젝트에 활용되는 기본 로켓이 될 것으로 예상된다. 앞서 NASA는 2011년 우주왕복선이 퇴역한 이후 러시아제 소유즈 로켓 등 우주비행사와 화물 운송 등을 전적으로 러시아에 의존해왔다. 스페이스X의 성공은 민간 우주 운송 시대의 본격 개막을 알린 것으로도 함께 평가된다.

이번 비행으로 ISS에 도착한 우주비행사들은 6개월간 ISS에 체류하며 다양한 우주 과학 실험을 진행할 예정이다. NASA에 따르면 해당 우주비행사들은 우주 환경에서 향후 음식을 만들기 위해 다양한 유형의 빛과 토양에서 무 등의 식물을 재배하는 연구와 NASA가 개발 중인 차세대 우주복과 관련된 연구 등을 진행할 계획이다.

