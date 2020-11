카카오 VX, 에스바디워크 필라테스와 O2O 서비스 제휴

[아시아경제 김흥순 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 48,150 전일대비 450 등락률 -0.93% 거래량 162,709 전일가 48,600 2020.11.17 10:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close 자회사인 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 358,000 전일대비 4,000 등락률 -1.10% 거래량 179,594 전일가 362,000 2020.11.17 10:31 장중(20분지연) 관련기사 "폰 고장났는데 송금 좀…" 카톡에 메신저 피싱 경고 기능 도입강보합 코스피…2540대 출발코스피, 2년 6개월 만에 2500선 돌파…코스닥도 상승 close VX는 필라테스 기업 에스바디워크 필라테스와 제휴해 홈트레이닝 앱 '스마트홈트'에서 온·오프라인 연계(O2O) 서비스를 시작한다고 17일 밝혔다.

이번 서비스 제휴는 에스바디워크 필라테스 수강생을 대상으로 진행한다. 각 지점에서 시행하는 '필라테스 등급검사'에 참여하면 스마트홈트 맞춤형 프로그램을 추천하는 방식이다. 수강생들은 스마트홈트 앱에 접속해 각자의 레벨에 맞는 필라테스를 진행할 수 있으며 전문 강사의 체계적인 지도까지 함께 받을 수 있다.

카카오 VX에서는 서비스 제휴를 기념해 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 진행한다. 12월15일까지 필라테스 전용 프로그램을 이용하는 모습을 인스타그램에 공유한 수강생을 대상으로 추첨을 통해 선물을 증정한다.

에스바디워크 필라테스는 서울, 경기, 인천 등 전국에 88개 지점을 보유했다. 스포츠의과학, 물리치료사, 체육학 전공자 등 전문가들로 구성된 필라테스 회사다.

한편 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,400 전일대비 50 등락률 -0.44% 거래량 489,130 전일가 11,450 2020.11.17 10:31 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스·헬로비전 합병 1년, 성공적 안착LGU+, 한국시리즈 AR·VR·특별중계 서비스 운영LGU+, 스마트 수소버스 연계 차세대 지능형 교통시스템 선봬 close 와 공동으로 서비스하는 스마트홈트는 인공지능(AI) 기술을 활용해 이용자의 실시간 관절 움직임을 추출하고, 전문 트레이너의 자세와 비교하는 AI 코칭을 제공하고 있다.

