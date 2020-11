SH공사, '청신호 포럼' 열고 청년주거 문제 해결법 모색

[아시아경제 임온유 기자] 서울주택도시공사(SH공사)가 주거 전문가들과 머리를 맞대고, 지분적립형 분양주택 ‘연리지홈’ 등 청년 주거 문제 해결을 위한 방안을 모색했다.

SH공사는 16일 청신호 명동에서 ‘제2회 청신호 포럼’을 열고, 청년 및 신혼부부들의 주거 트렌드와 바람직한 공공주택 모델 등을 논의했다. 청신호 포럼은 청년 및 신혼부부 주거의 현황과 정책, 미래 발전 방향을 모색하고자 지난 7월 발족한 ‘싱크탱크(think tank)’다.

이날 포럼에는 SH도시연구원 이영민 수석연구원이 연사로 나서, 최근 부동산 시장 최대 이슈로 주목받고 있는 지분적립형 분양주택 브랜드 SH 연리지 홈에 대해 발제했다. 연리지홈은 30~40대를 포함한 무주택 실수요자를 위한 지분적립형 분양주택 브랜드로, 자금여력이 부족한 실수요자의 주택수요 충족을 위해 분양가의 20~40%만 내고 집을 구매한 뒤 20~30년에 걸쳐 지분을 추가로 취득하는 형태다.

두 번째 발제자로는 서울연구원 남원석 연구기획실장이 연단에 섰으며, ‘서울 거주 청년 및 신혼부부의 주거특성’에 대한 연구 결과를 공개했다.

김세용 SH공사 사장은 “자산형성이 덜 된 신혼부부와 3040세대가 연리지홈을 통해 부담없는 가격으로 내 집 마련의 꿈을 이루기길 바란다”면서 “앞으로도 다양한 공공주택 모델을 발굴해 주거안정을 성공적으로 이행할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.

제2회 청신호 포럼의 내용은 SH공사 유튜브 채널인 ‘청신호TV’를 통해 온라인으로도 공개될 예정이다.

