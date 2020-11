[아시아경제 금보령 기자] 디와이피엔에프 디와이피엔에프 104460 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 500 등락률 +2.82% 거래량 71,720 전일가 17,700 2020.11.16 14:35 장중(20분지연) 관련기사 디와이피엔에프, 119억원 규모 공급계약 체결디와이피엔에프, 우즈베키스탄에 100억 규모 PCS설비 공급디와이피엔에프, 두산중공업과 52억 규모 계약 체결 close 는 3분기 연결 기준 영업이익이 79억228만원으로 전년 동기 대비 6% 증가했다고 16일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 453억8030만원으로 48.9% 늘었다.

디와이피엔에프 관계자는 "주력 사업인 공압식 이송설비(PCS) 부문의 지속적인 공급계약 성과로 큰 폭의 매출 성장세를 기록했다"며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 발주 지연, 수급 불안정 등의 여러 어려움 속에서도 안정적인 실적 성장을 유지하기 위해 전사적 노력을 기울이고 있다"고 설명했다.

3분기 누적 기준 매출액은 1447억 7292만원으로 전년 동기 대비 26.2% 성장했다. 이는 지난해 매출액의 87%를 달성한 수치다.

조좌진 디와이피엔에프 대표는 "올해 수주 목표 달성에 주력하면서 4분기에도 실적을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr