강남구 스타트업 채용 페스티벌 구직자 3500명 몰려

유망기업 110곳 참가 11월2~13일 온·오프라인서 채용 면접 … 홈페이지 접속자 1만2000여명 달해

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 촘촘한 고용안전망 구축을 위해 지난 2~13일 온택트(Ontact) 방식으로 개최한 ‘2020 스타트업 채용 페스티벌’에 3500여명의 구직자가 몰렸다.

이번 페스티벌에는 지역내 110개 스타트업과 온라인 2873명, 오프라인 649명의 구직자가 참여, 공식 홈페이지 접속자만 1만2189명에 달했다.

특히 13일 코엑스에서 열린 오프라인 행사에서는 중고나라·야나두·브랜디 등 20개 기업의 채용부스가 마련돼 구직자와 인사담당자 간 현장면접이 이뤄졌다.

아울러 실제 창업 경험담과 성공 노하우, 향후 창업방향을 중심으로 스타트업 대표와 공유하는 토크콘서트와 VC(벤처캐피탈)·액셀러레이터가 자리한 기업설명(IR) 피칭 등이 유튜브를 통해 생중계됐다.

이 밖에도 애플리케이션 영상기반 채용플랫폼을 활용한 화상면접이 진행됐다.

한편, 이날 현장에서 진행된 이력서 사진촬영 이벤트와 4차 산업·바이오·헬스케어 등 분야별 전시회가 방문객들로부터 큰 호응을 얻었다.

온라인직업심리검사와 자기소개서 컨설팅도 선착순에 한해 무료로 제공됐다.

