배드민턴 대학 최강 누구? … 동의대 3연패 위업

남자대학부 최초 회장기대회 3연속 석권

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 배드민턴부(감독 이상복)가 ‘회장기 전국대학 배드민턴연맹전’에서 3연패 위업을 달성했다.

회장기대회 남자 대학부가 3연패한 것은 처음이다.

동의대 배드민턴부는 지난 11월 13일 충북 제천시 제천실내체육관에서 진행된 ‘2020 회장기 전국대학?실업 배드민턴연맹전’ 남자대학부 단체전에서 백석대를 3-1로 누르고 우승을 차지했다.

결승전에서 동의대는 단식 1주자인 강경문(체육2) 선수가 백석대 변정수 선수를 맞아 세트 스코어 2-0(21-18, 21-13)으로 승리하며 기선을 제압했다.

단식 2주자인 이민섭(레저스포츠1) 선수는 백석대 박준혁 선수에 아쉽게 패했다.

동의대는 3번째 경기인 복식에서 이상민(체육3)과 전상필(레저스포츠3) 선수가 백석대 박설현, 육성찬 선수 조를 세트스코어 2-1(21-17, 17-21, 21-17)로 꺾었다.

이어 4번째 경기인 복식에서도 박경빈(레저스포츠2), 석초현(체육2) 선수가 백석대 이인규, 박경민 선수 조에 세트스코어 2-0(21-12, 21-10)로 완승하며 우승기를 차지했다.

이번 대회 남자 대학부에는 모두 15개 팀이 참가했다. 동의대는 동양대B와 한국체대B를 3-0으로 차례로 꺾은 데 이어 4강전에서 경희대A를 3-1로 누르고 결승에 진출했다.

동의대 배드민턴부 이상복 감독은 “올해 코로나19로 인해 훈련에 어려움이 많았지만 묵묵히 참고 열심히 따라와 준 선수들과 올해 부임한 김동헌 코치의 노력으로 남자 대학부 최초로 3연패 위업을 달성했다”고 말했다.

동의대 김동헌 코치는 최우수지도자상을 수상했다. 동의대는 이번 대회에 노형우(체육4), 최명진(체육4), 박창일(레저스포츠4), 하정훈(레저스포츠4), 이상민(체육3), 안상욱(체육3), 전상필(레저스포츠3), 강경문(체육2), 석초현(체육2), 박경빈(레저스포츠2), 이민섭(레저스포츠1), 신동현(체육1) 선수가 출전해 솜씨를 뽐냈다.

