[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS는 사물인터넷(IoT) 플랫폼 '브라이틱스(Brightics) IoT'가 가트너 매직쿼드런트(MQ)에 등재됐다고 15일 밝혔다.

글로벌 IT 리서치·컨설팅 기업 가트너는 전 세계 소프트웨어 기업의 사업 역량 및 완성도를 평가해 매직쿼드런트 리포트를 발행한다.

브라이틱스 IoT는 산업 현장에서 사용되는 센서,설비,장비 등 다양한 종류의 디바이스를 연결해 실시간으로 데이터를 수집하고 관리하는 플랫폼이다.

브라이틱스 IoT는 지난해 IT 리서치 기관 포레스터(Forrester)가 발간한 '포레스터 웨이브'(Forrester Wave)에도 선정된 바 있다.

임수현 삼성SDS 솔루션사업부장(부사장)은 "브라이틱스 IoT의 대용량 데이터 관리, 엣지 컴퓨팅 기능 등을 고도화해 고객의 디지털 전환을 지원하는 핵심 플랫폼으로 지속해서 발전시키겠다"고 말했다.

