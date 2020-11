박능후 "수도권·강원권 1.5단계 격상 검토 심각한 상황"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] "수도권과 강원권의 경우 거리 두기 1.5단계로의 격상을 검토해야 하는 심각한 상황으로 이를 사전 예고드린다."

박능후 중앙재난안전대책본부 1차장(보건복지부 장관)은 15일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 정례브리핑에서 대국민 호소문을 발표하고 "지금의 증가세를 꺾지 못한다면 거리 두기 격상은 불가피하다"며 이 같이 밝혔다.

박 1차장은 "국내에서 신규로 발생한 환자 수가닷새째 100명을 넘어섰다"면서 "11월 8일부터 14일까지 지난 한 주의 국내 발생 환자 수는 하루 평균 122.4명으로그 직전 주의 88.7명에 비해 크게 증가했다"고 말했다.

그는 "지난 9월 추석 연휴기간 이후 환자 발생이 조금씩 증가하기 시작해 지난달 중순부터는 그 추세가 더욱 뚜렷해지고 있다"면서 "과거와 달리 특정시설이나 집단의 대규모 감염이 나타나기보다, 가족·지인 모임을 비롯해 직장 등 일상생활 전반에서 집단감염이 연쇄적으로 나타나고 있다"고 우려했다.

또 40대 이하 청·장년층 환자 비중이 최근 50%에 달하고 있어, 젊은 층을 중심으로 감염이 확산되는 특성을 보이고 있다고 언급했다.

박 1차장은 "그간 정부는 거리 두기 1단계 수준에서 환자 발생을 최대한 억제하고자 노력하고 있지만, 지난주의 감염 재생산 지수는 1.2를 넘어섰고,방역망 내 관리비율도 60%에 미치지 못하는 상황"이라면서 "이런 전파 양상과 속도를 고려하면, 현재는 방역 당국의 억제와 차단에도 불구하고 코로나19의 유행이 확산되기 시작한 위기 상황으로 판단된다"고 말했다.

특히 수도권과 강원권의 경우 거리 두기 1.5단계로의 격상을 검토해야 하는 심각한 상황이라고 판단했다.

박 1차장은 "수도권의 경우 이달 8일부터 14일까지 최근 한 주간 하루 평균 환자 수가 83.4명으로,1.5단계 격상 기준인 100명의 80%를 초과했다"면서 "강원권의 경우, 최근 한 주간 하루 평균 환자 수가 11.1명으로 이미 1.5단계 격상 기준인 10명에 도달했다"고 말했다.

다만 현재의 집단감염이 영서 지역에 집중된 점을 고려해 강원권 전체의 단계 상향은 신중히 검토하겠다는 입장이다.

박 1차장은 "그 외 권역의 경우 충청권 9.9명, 호남권 9.7명, 경남권 5.1명 등으로 조금씩 증가하는 양상이나 아직 1.5단계 기준에는 미치지 않는 상황"이라면서 "수도권과 강원권의 경우, 거리 두기 단계 격상 여부를 지자체와 함께 협의해 나갈 예정으로, 60대 이상 환자 비율, 중환자 치료 병상의 여력 등 다양한 참고지표를 고려해 결정하게 될 것"이라고 말했다.

