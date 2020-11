김동관 한화솔루션 사장, 플라워 버킷 챌린지 동참

[아시아경제 박소연 기자] 김동관 한화솔루션 전략 부문 사장이 코로나19로 어려움을 겪는 화훼농가를 돕는 '플라워 버킷 챌린지' 캠페인에 참여했다.

15일 한화솔루션에 따르면 김동관 사장은 조현상 효성그룹 총괄사장의 지명을 받아 서울시청 내 시민 휴게공간인 시민청 만남의 정원에 '친환경 플라워 아트월' 조성을 지원했다.

친환경 플라워 아트월은 벽면을 꽃과 식물로 장식한 전시물로, 실내 공기 정화 역할을 한다. 시민청 방문객에게는 사진을 찍기 좋은 배경이 된다.

이번 아트월 제작에는 서울시청, 벽면 녹화 사회적 기업 브라더스키퍼가 운영하는 브레스 키퍼가 공동 참여했다. 제작에 필요한 화훼는 농어촌상생협력 기금에 기부금을 출연해 마련했다.

김동관 사장은 "국내 화훼 농가에 도움이 되는 캠페인에 참여해 기쁘다"고 말했다. 다음 주자로는 허치홍 GS리테일 상무보, 코오롱인더스트리 FnC 부문 이규호 전무를 지목했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr