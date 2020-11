◆한화손해보험

<상무 승진>▶우용호 ▶이재우 ▶임동일

<상무보 승진>▶남준우 ▶서익준 ▶손두호 ▶신정훈 ▶이명수 ▶전두성 ▶정주교

