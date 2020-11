하태경 “文대통령, 민주노총엔 겉치레 경고…방역조차 불공정”

“불공정 방역의 후과는 더욱더 참담할 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 국민의힘 의원은 15일 문재인 대통령을 향해 “본질이 똑같은 두 집회에 분노는 선택적”이라며 “K-방역이 불공정 방역으로 전락했다”고 비판했다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “보수집회는 방역을 이유로 몇일 전부터 공포 분위기를 조성하고 재인차벽 쌓으며 사전 차단하더니 민주노총 집회는 집회 당일 사후 책임을 묻겠다고 한다”며 이같이 말했다.

하 의원은 “보수집회에는 영끌해서 감정적인 분노를 하고 좌파 민주노총 집회는 겉치레 이성적 경고”라며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 민주노총 사람들에게는 투명인간처럼 지나가는 모양”이라고 지적했다.

하 의원은 “공정한 대통령이라더니 방역조차 불공정이 쩐다”며 “때마침 코로나19 감염자가 200명을 돌파해 1.5단계 격상을 검토한다는 속보가 떴다. 불공정 방역의 후과는 더욱더 참담할 것”이라고 밝혔다.

