GS샵, ‘노보텔 앰배서더 서울 강남’ 호캉스 패키지 판매

[아시아경제 임혜선 기자] GS샵은 다가오는 연말을 맞아 서울 강남 도심 속에서 가족이 함께 즐길 수 있는 호캉스 패키지를 선보인다.

GS샵은 오는 15일 오후 6시25분부터 ‘노보텔 앰배서더 서울 강남’ 숙박권(1박 패키지 판매가 13만9000원) 판매 방송을 진행한다.

‘노보텔 앰배서더 서울 강남’은 전 세계 400여개의 노보텔 글로벌 체인 중 하나로 서울 강남 중심권에 위치하고 있다. 강남 코엑스와 무역센터를 이용할 수 있다. 또 논현동 먹자골목, 강남의 대형 쇼핑문화 시설도 편리하게 이용 가능하다.

개방형 돔 형태의 천정을 자랑하는 실내 수영장과 야외 테라스의 자쿠지, 핀란드식 사우나 시설은 하루의 피로와 스트레스를 풀 수 있어 도심 속 휴가를 즐기는 호캉스족 사이에서 인기다.

GS샵에서 ‘노보텔 앰배서더 서울 강남’ 패키지 구입시 성인 2인 조식과 16세 이하 자녀 1인까지 무료로 조식을 즐길 수 있으며 수영장 및 사우나 등 부대시설을 이용할 수 있다. 객실 내 미니바를 무료로 이용할 수 있고, 호텔 내 레스토랑 이용 시 30% 할인 혜택도 제공된다. 이 패키지를 주중에 이용할 경우 레이트 체크아웃 서비스까지 제공한다.

특별한 프로모션 또한 준비했다. 생방송 중 결제하는 고객을 대상으로 총 11명을 추첨해 ‘프리미어 스위트’ 또는 ‘프리미어 이그제큐티브’ 숙박권 또는 ‘노보텔 뷔페 이용권’을 경품으로 제공한다.

전우정 GS샵 MD는 “‘노보텔 앰배서더 서울 강남’ 패키지는 즐길 거리, 먹거리, 볼거리가 함께 준비된 공간을 원하는 고객들을 위한 상품”이라며 “연말연시 가족과 함께 강남 도심 속에서 힐링할 수 있는 소중한 시간이 되시길 바란다”고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr