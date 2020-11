지누스, e스포츠 프로게임단 '담원 게이밍'에 인기제품 협찬

올해 롤드컵 우승으로 세계 최정상에 등극한 한국팀에게 지누스 제품 제공

[아시아경제 김종화 기자]아마존 베스트셀러 매트리스 브랜드 지누스와 소년만화의 주인공, 리그오브레전드 월드 챔피언 담원 게이밍이 만났다.

글로벌 가구 브랜드 지누스가 e스포츠(리그오브레전드) 월드챔피언십 우승팀인 '담원 게이밍(DAMWON GAMING)'에게 매트리스, 필로우 등의 물품을 지원한다고 13일 밝혔다.

담원 게이밍은 2017년 창단한 프로게임팀으로, 지난달 30일 중국 상하이에서 열린 '2020 LoL 월드챔피언십' 우승을 차지한 팀이다.

이번에 지누스가 후원한 물품은 푹신한 메모리폼과 탄탄한 스프링이 조화를 이루는 '클라우드 플러스 하이브리드 매트리스', 목과 등의 연결 곡선을 바르게 정렬하도록 돕는 '컨투어 필로우', 여섯 가지 쿠션 형태로 활용 가능한 '웨지 필로우' 등이다.

지누스 관계자는 "국제 대회에서 좋은 성적을 거두며 주목 받고 있는 프로게임팀에 지누스 제품을 협찬하게 돼 기쁘다"면서 "바쁜 일정 및 훈련 등으로 지친 선수들에게 좋은 수면 환경을 제공해 내년에도 좋은 성적을 거두길 바란다"고 전했다.

