[아시아경제 오주연 기자] 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 2,910 전일대비 105 등락률 -3.48% 거래량 560,941 전일가 3,015 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 한화손해보험, 손해보험 테마 상승세에 5.79% ↑한화손해보험, 손해보험 테마 상승세에 7.92% ↑'고객 820만' 삼성생명 빅데이터 장사…보험사 '깜짝 외도'(종합) close 은 올 3분기 영업이익이 308억원으로 전년동기대비 617.4% 증가했다고 12일 공시했다. 매출액은 1조4660억원으로 0.5% 감소했고 당기순이익은 210억원으로 1367.8% 증가했다.

