[공시+]에스폴리텍, 3분기 영업이익 61억… 전년比 45%↑

[아시아경제 구은모 기자] 엔지니어링 플라스틱 전문 업체 에스폴리텍 에스폴리텍 050760 | 코스닥 증권정보 현재가 6,770 전일대비 170 등락률 -2.45% 거래량 344,050 전일가 6,940 2020.11.12 15:15 장중(20분지연) 관련기사 10분의 1수준 나노급 공정 나선다! 내년 초부터 공급여부 결정!!에스폴리텍, PC 항균 필름·제조 방법에 관한 특허 출원…"판매 개시"에스폴리텍, 美 길바코에 PC판 2차 수출 성공…"시장 공략 가속화" close 이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 불구하고 지속적인 실적 성장을 이어가고 있다.

에스폴리텍은 올해 3분기 연결 재무제표 기준 영업이익 61억원으로 지난해 같은 기간보다 45% 성장한 것으로 잠정 집계됐다고 12일 공시를 통해 밝혔다. 같은 기간 매출액은 18% 상승한 407억원으로 18% 늘었고, 당기순이익도 37억원으로 4% 증가했다.

누계 기준 실적도 상승했다. 영업이익은 140억원으로 17% 증가했고, 당기순이익은 11% 성장한 106억원을 기록했다. 매출액 역시 1051억원을 기록했다.

에스폴리텍 관계자는 “국회와 정부세종청사, 학교 등 주요 기관에 바이러스 차단 칸막이를 설치했으며, 지속적으로 코로나19 확진자가 발생하고 있는 미국에도 수출을 이어가고 있다는 점이 실적 향상의 원인”이라고 설명했다.

방역 관련 외 다른 제품들의 수주도 원활하게 진행됐다. 에스폴리텍은 경기주택도시공사에 800톤 규모의 방음터널용 PC시트를 공급하고 있으며, 항공기용 난연 PC, 주유기용 PC 등 미국 수출도 확대해 나가고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr