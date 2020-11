[e공시 눈에 띄네]코스피-11일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 넷마블=3분기 영업이익 874억… 전년比 3.6%↑

◆ SG충방="현저한 시황변동 관련 중요한 공시사항 없어"

◆ KCC=3분기 영업이익 165억… 전년比 64%↓

◆ HMM=2290억 규모 신규시설투자 결정

◆ 한라=종속회사 한라지엘에스 1852억 규모로 유형자산 처분

◆ 지역난방공사=3분기 영업손실 130억… 적자폭 축소

◆ GS글로벌=3분기 영업익 74억… 전년比 43.3%↓

◆ 코오롱글로벌=코오롱오토케어서비스 주식 1258억에 취득

◆ 폴루스바이오팜=회장·부사장 횡령 및 배임 등 고소고발 취하

