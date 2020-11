[아시아경제 박지환 기자] 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 580,805 전일가 12,400 2020.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제한온시스템, 자동차 대표주 테마 상승세에 5.16% ↑ KETI-시흥시, 전기차 제조 데이터 센터 구축 협력 close 은 10일 보통주 한주당 68원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 363억원 규모다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr