전경련국제경영원, 조직문화 혁신 성공사례 공유

'언택트 HR 트렌드 포럼'

[아시아경제 이동우 기자] 전국경제인연합회 부설 경영경제교육기관인 전경련 국제경영원은 오는 18일 '언택트 HR 트렌드 포럼'을 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 포럼은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 전 세계적으로 업무 환경의 변화가 가속화되는 가운데 ‘일하는 방식’과 관련한 성공적인 혁신사례를 공유할 예정이다.

음식 배달 앱으로 시작해 국내 최대 푸드테크 기업으로 우뚝 선 우아한형제들의 변연배 인사총괄임원은 강연에서 기업의 성공을 이끈 조직관리 비결을 공유한다.

전문 프리랜서들의 고용을 중개하는 크몽의 박현호 대표는 행복하게 일하는 방법과 성공적인 조직문화 사례를 전할 예정이다.

이밖에도 세계 최대 IT 기업 아마존의 혁신 DNA로 꼽히는 리더십 원칙과 아시아 최대 업무용 협업툴인 토스랩 잔디에서 언택트 시대, 업무 효율성을 높이는 5가지 방법을 주제로 발표할 예정이다.

본 포럼에 대한 신청 문의는 전화나 전경련 국제경영원 홈페이지를 통해서 가능하다.

김주태 전경련 국제경영원 사무국장은 “일하는 방식의 차이가 기업의 경쟁력과 직결되기에 포스트 코로나 시대에 맞춰 이번 HR 트렌드 포럼을 기획했다”고 말했다.

