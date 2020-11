진중권, 與 향해 "안희정, 오거돈, 박원순같이 도덕적인 후보?"

[아시아경제 김영은 기자] 진중권 전 동양대 교수가 더불어민주당의 내년 4월 재·보궐선거 준비를 두고 비판의 글을 남겼다.

진 전 교수는 10일 자신의 페이스북에 이낙연 더불어민주당 대표가 "가장 도덕적이고 유능한 후보를 내겠다"라고 말한 내용의 기사를 공유하면서 "예를 들어 안희정, 오거돈, 박원순같이 유능하고 도덕적인 후보...."라고 비꼬았다.

앞서 9일 이낙연 민주당 대표는 4·7 재보선 선거기획단 1차 회의를 열고 "최선을 다해 책임 있는 정당으로서 자세를 분명히 하고 서울과 부산의 가장 바람직한 미래 구상을 여러분께 제시해드리는 선거기획단이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 내년 4월 보궐선거는 고(故) 박원순 전 서울시장, 오거돈 전 부산시장의 성추문 의혹 등 민주당 소속 단체장의 귀책 사유로 치러진다.

진 전 교수가 언급한 안희정 전 충남지사는 지난해 '수행비서 성폭행·강제추행'혐의로 대법원에서 3년 6개월의 실형을 확정받았다. 오거돈 전 부산시장은 지난 4월 집무실에서 부하직원을 성추행한 혐의로 시장직에서 물러났으며, 극단적 선택으로 생을 마감한 박원순 전 서울시장 역시 부하직원 성추행 의혹에 휩싸여있다.

