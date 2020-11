홍남기 “무착륙 해외 관광비행, 면세 허용 방향 검토”

[아시아경제 문혜원 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 9일 코로나19 사태로 인기를 끌고 있는 ‘무착륙 해외 관광비행’과 관련해 “면세를 허용하는 방향으로 의견이 많이 검토되고 있다”고 말했다.

홍 부총리는 이날 국회 예결위에서 정일영 더불어민주당 의원이 무착륙 비행 관광객에 대한 면세지원 방안을 묻자 “법무부와 관세청 검토를 종합해 비교적 긍정적 방향으로 검토하고 있다”며 이같이 답했다.

무착륙 관광비행은 최근 항공업계가 내놓은 상품으로, 비행기가 특정 목적지 없이 일정 시간 비행하다가 되돌아오는 방식이다. 항공기가 다른 나라 상공을 거쳐 돌아온다면 국제선에 해당하는 만큼 면세품 구매를 허용해 코로나19로 어려움을 겪는 면세업계를 도와주자는 취지의 상품이다.

김현미 국토부 장관은 이에 대해 “다른 나라 공역으로 갈 경우에는 국제선으로 판단하고 있고, 다른 나라도 그렇게 하는 것으로 안다”고 설명했다.

홍 부총리는 “(무착륙 관광비행을 시행하는) 일본은 일단 면세가 허용이 안 되고, 대만은 회신을 기다리고 있는 상황”이라면서 “해외 사례와 국민 정서도 (살피는 것이) 필요하다”고 덧붙였다.

한편 정 의원이 “코로나19로 항공산업이 어려운데, 항공조합 설립과 450억원 정도의 초기 정부예산 지원이 필요하다”고 제안하자 홍 부총리는 “조합 설립 필요성은 전적으로 동의하지만, 재정지원은 신중해야 한다”고 답했다.

