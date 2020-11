부경대 최윤희 교수, 한국수산과학회 ‘사조수산대상’ 수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대학교 최윤희 교수(해양바이오신소재학과)가 2020년도 한국수산과학회(회장 허민수) 사조수산대상을 수상했다.

최 교수는 11월 6일 부산 벡스코에서 열린 2020년 한국수산과학회 국제학술대회에서 학술상을 받았다.

사조수산대상(학술상)은 수산 발전에 기여한 실적이 큰 연구자에게 주는 상이다. 수산 관련 학계에서는 가장 권위 있는 상 가운데 하나로 꼽힌다.

최 교수는 한국연구재단 선정 대학중점연구소인 부경대 수산과학연구소의 공동연구원으로 활동하며 수산과학 분야 고급 전문인력 양성에 기여한 공을 평가받았다.

그는 해양수산부 중앙수산조정위원, 부산시 지역혁신협의회 위원, 국제수산EXPO 위원 등을 역임하며 국내 수산업 발전을 위한 수산 정책과 산업발전에 기여했다.

주요 양식 대상 종들의 성장과 번식 메커니즘을 규명하는 연구를 수행하며 SCI급 논문 51편, 연구재단 등재지 논문 19편을 발표해 우리나라 수산과학 분야의 학문적 발전에 기여하고, 수산생물 인슐린유사성장인자(insulin-like growth factors·IGFs)의 성장 관련 기본 원리를 연구해 성장에 관한 새로운 생물학적 지표를 제시했다는 평가다.

