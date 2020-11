[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청은 최근 국민으로부터 신뢰받는 보훈행정을 실천하기 위해 ‘규제혁신 홍보 캠페인’을 펼쳤다고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 동절기 취약계층 보훈가족 대상 사랑의 연탄전달 행사와 연계해 광주광역시 북구 생용동 일대에서 진행됐다.

광주지방보훈청 직원들은 재가대상자, 주민들을 대상으로 규제혁신 안내 리플렛 등을 배포하며 든든한 보훈 실천을 위한 적극행정의 의지를 다졌다.

광주보훈청 관게자는 “다양한 보훈·복지 행사 등과 연계 다중 운집 장소에서 추가적으로 홍보 캠페인을 펼쳐나갈 예정이다”고 말했다.

