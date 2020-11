[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주교도소 직원이 코로나19에 확진돼 보건당국에 비상이 걸렸다.

9일 광주광역시에 따르면 이날 오전 북구 각화동에 거주하는 A씨가 코로나19 검사에서 확진 판정을 받아 지역 520번 확진자로 분류됐다.

A씨는 지난 6일부터 발열·기침 등 증상이 발현됐으며 전날 검사를 실시했다.

감염경로는 조사 중이다. 지난달 28일 광주로 이사 온 지인의 집에서 지난 4일 접촉한 것으로 확인됐다.

보건당국은 A씨의 직장인 광주교도소 내 접촉자를 파악, 40여 명과 밀접 접촉자 2명에 대해 검사를 진행하고 있다.

또 A씨에 대해 GPS·CCTV·신용카드 사용 내역 등을 조회해 추가 이동경로와 접촉자 파악에 주력할 방침이다.

