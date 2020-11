[아시아경제 오주연 기자] 브이원텍 브이원텍 251630 | 코스닥 증권정보 현재가 8,610 전일대비 250 등락률 +2.99% 거래량 98,338 전일가 8,360 2020.11.09 10:51 장중(20분지연) 관련기사 브이원텍, 32억7700만원 규모 공급계약 체결[클릭 e종목]브이원텍, 2차전지 설비투자로 수혜株…"하반기 실적 회복"브이원텍, LG전자와 25억 규모 2차전지 검사시스템 공급 계약 close 은 LG전자와 24억7500만원 규모의 롱셀(Long cell) 2차전지 검사시스템 공급계약을 체결했다고 9일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 9.24%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr