[e 공시 눈에 띄네]코스피-6일

◆ SK케미칼=3분기 영업익 523억원…전년비 92.9%↑

◆ 한섬=3분기 영업익 226억원...전년비 6.6%↓

◆ 현대홈쇼핑=3분기 영업익 386억…전년비 90.6%↑

◆ F&F=3분기 영업익 126억…전년비 61.2%↓

◆ 휴켐스=3분기 영업이익 174억원…전년비 51.7%↓

◆ SG세계물산=3분기 영업손실 54억원…적자전환

◆ 롯데쇼핑=3분기 영업이익 1111억원 …전년비 26.8%↑

