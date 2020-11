영등포 집창촌 사라진다…정비사업 시동

민선 7기 영등포 신문고 1호 청원, 영등포역 노후취약시설 정비계획 발표...영중로·쪽방촌 정비에 이은 영등포 도심 활성화의 화룡점정 기대...지난 5일부터 30일간 주민공람 실시…11일 타임스퀘어 CGV에서 주민설명회 예정

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 민선 7기 영등포 신문고 1호 청원이었던 영등포 역세권 노후 취약지역(성매매집결지 일대) 정비를 위한 ‘영등포 도심 역세권 도시정비형 재개발 정비계획(안)’을 발표했다.

이 지역은 영등포 역세권, 타임스퀘어 등 발전된 주변 지역과 상반된 노후 취약지역으로서 그동안 구민들로부터 많은 정비 요청이 있었다.

이에 2010년 서울시 도시환경정비예정구역으로 지정돼 정비구역 지정을 위한 정비계획 수립을 추진했으나 당시 같은 도시환경정비예정구역으로 묶여있던 경인로 남측 쪽방촌의 주거안정 대책 마련의 문제로 두차례 정비구역 및 정비계획 결정이 무산된 바 있다.

이후 구는 2018년 영등포 신문고 청원을 계기로 관계부서 및 경찰서?소방서 등이 참여하는 생활환경 유해업소 T/F를 구성했다.

이를 중심으로 영등포역 노후취약시설 환경개선 및 정비사업, 자활대책 등을 종합적으로 검토해 오다, 올 1월 쪽방촌 개발계획(공공주택사업)이 발표되며 본격적으로 이 지역에 대한 정비계획도 다시 수립하게 됐다.

이번 정비계획(안)은 공동주택 총 993세대(임대주택 132세대 포함), 오피스텔 477실을 포함해 주거 및 업무·판매시설을 주 용도로 하는 최고 높이 150m, 기준 용적률 460%, 허용 용적률 700% 규모의 재개발 사업으로 계획했다.

구는 이번 ‘영등포 도심 역세권 도시정비형 재개발사업 정비계획(안)’에 대한 주민 의견 청취를 위해 이달 5일부터 30일간 주민공람을 실시 중에 있다.

또 11일 이 지역과 접한 타임스퀘어 CGV 영화관에서 주민설명회를 개최할 예정이다. 다만 코로나19관련 사회적 거리두기 및 감염병 확산 방지를 위해, 주민설명회는 행사장 규모를 고려해 토지등소유자가 우선 입장할 수 있도록 진행할 예정이다.

12월 초 주민공람이 완료되면 구는 올해 중으로 구의회 의견청취를 마치고 서울시로 정비계획 결정요청을 의뢰, 내년 상반기 중 도시계획위원회 심의를 거쳐 최종 정비계획 및 구역을 결정할 예정이다.

채현일 영등포구청장은 “이번 정비계획 수립은 영중로 노점 정비-영등포 쪽방촌 환경개선에 이어 영등포 역세권이 영등포의 중심이자 랜드마크로 도약하는 핵심사업”이라며 “구민들의 오랜 숙원사업을 차질 없이 추진하여 영등포 제2의 르네상스를 열어가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr