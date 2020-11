[오늘날씨] 아침 영하로 기온 뚝…낮부터 한파특보 해제

[아시아경제 최은영 기자] 9일인 월요일에는 전국 곳곳의 아침 기온이 영하로 내려가 춥겠다.

추위는 오늘 절정에 이른 뒤 기온이 차츰 상승해 낮부터는 한파 특보가 해제 되겠다.

또한, 대부분 지역에서 서리가 내리고 내륙을 중심으로 얼음을 어는 것이 많을 것으로 보인다.

대기가 매우 건조한 강원 영동과 경상 해안, 대구, 경북 칠곡, 경산지역에는 건조 특보가 발효 중이다. 작은 불씨가 큰불로 이어질 수 있으니 산불 등 화재에 주의가 필요하다.

지역별 아침 최저 기온은 △서울 영하 1도 △ 대전 0도 △대구 2도 △전주 1도 △광주 3도 △부산 4도 △춘천 영하 4도 △강릉 2도 △제주 10도 △울릉도·독도 6도 등으로 전망됐다.

낮 최고 기온은 △서울 10도 △대전 12도 △대구 12도 △전주 12도 △광주 12도 △부산 14도 △춘천 11도 △강릉 13도 △제주 14도 △울릉도·독도 10도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기확산으로 전 권역이 '보통' 수준일 것으로 보인다.

기상청은 "대부분 지역에서 서리가 내리고 내륙을 중심으로는 얼음이 어는 곳도 있어 건강관리에 각별한 유의가 필요하다"라며 "또 농작물 피해에도 주의가 필요하다"라고 당부했다.

