포항시, 순환형 수변산책 '오어지 둘레길' 완전 개통

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 8일 자연과 사람이 어우러진 친환경 녹색도시를 위한 '포항 그린웨이 프로젝트' 사업의 일환으로 '오어지 둘레길' 준공 및 개통식을 열었다.

남구 오천읍 항사리 일원에 위치한 '오어지 둘레길'은 총 7㎞의 길이에 달하는 트레킹로드다. 포항 12경(景) 중 하나인 운제산의 수려한 자연경관과 신라 천년고찰 명승지인 오어사의 역사와 문화 자원을 활용한 포항의 대표적 관광명소이다.

지난 2017년 6㎞ 구간을 조성했던 포항시는 차량과 보행자가 같이 통행하면서 불편했던 항사리 마을 입구에서 안항사까지 약 1㎞의 구간에 대한 마지막 둘레길 조성사업을 지난 4월에 착공했다.

이번 둘레길 조성사업은 오어지 제방과 연결되는 보행전용 인도교를 설치, 저수지와 주변 수목들을 한눈에 보며 걸을 수 있도록 데크로드와 전망대 1개소를 조성했다. 둘레길은 데크로드 1.4㎞, 마사토 포장 맨발로 1.5㎞, 산책로 4.1㎞ 등 총 7㎞ 구간으로 조성됐다.

이강덕 포항시장은 "오어지 둘레길이 이번 사업을 통해 남녀노소 누구나 편안하게 자연을 감상하며 걸을 수 있고 맨발걷기를 통해 건강까지 챙길 수 있는 포항의 대표적인 둘레길이 될 것"이라며 "앞으로도 자연 친화적인 둘레길 조성을 통해 시민들의 삶의 질을 향상시키고 정주여건을 개선시킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

