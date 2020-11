수자원公, 국내 최초 수상태양광 친환경 인증받아

합천댐, 충주댐, 보령댐 전력 '환경성적표지' 인증 획득

[아시아경제 문채석 기자] 한국수자원공사는 국내 최초로 수상태양광 발전 전력에 대한 '환경성적표지' 인증서를 받았다고 8일 밝혔다.

수공은 한국환경산업기술원으로부터 지난 6일 자사의 수상태양광 설비에서 만든 전력에 대한 인증서를 받았다며 이같이 말했다.

환경부가 총괄하고 한국환경산업기술원이 운영하는 이 인증은 제품 또는 서비스의 제조, 사용, 폐기 전 단계에서 환경에 미치는 영향을 평가하는 제도다.

수공은 이번 인증이 "설비용량 5.5MW에 달하는 경상남도 합천댐, 충청북도 충주댐, 충청남도 보령댐 수상태양광에서 만든 전력이 배출하는 온실가스량을 평가한 뒤 이뤄졌다"고 설명했다.

전력 1kw를 만들기 위한 온실가스 배출량(1kWh당 kgCO₂)를 계산해 발전 과정뿐 아니라 수상태양광 발전설비 조성에서 폐기에 이르는 전 과정에서 나오는 온실가스 배출량을 합산해 평가하는 방식이다.

환경산업기술원의 평가 결과 1kw의 전력을 만드는 동안 합천댐 0.099kgCO₂/kWh, 보령댐 0.112kgCO₂/kWh, 충주댐 0.075kgCO₂/kWh의 온실가스를 각각 배출했다.

수공은 "3개 설비의 평균 배출량은 0.095kgCO₂/kWh로, 석탄화력발전의 0.992kgCO₂/kWh와 비교하면 낮은 수치"라고 설명했다.

수공은 이번 인증 획득을 통해 그린 뉴딜의 주요 사업 중 하나인 수상태양광 보급 확대에 탄력을 받을 것으로 본다. 수상태양광의 친환경성을 국가공인기관으로부터 인정받은 만큼 이를 국민에게 정확하게 알릴 수 있게 됐기 때문이다.

박재현 수공 사장은 "기후변화 대응을 위한 전 세계적인 에너지 전환이 요구되는 시점에서 친환경 에너지는 선택이 아닌 필수가 돼가고 있다"며 "수상태양광 보급 확대를 통해 기후변화 대응은 물론 지역과 함께 상생하는 한국형 그린 뉴딜의 성공 사례를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr