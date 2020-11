[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 지난 5일부터 8일까지 4일간 구례군에서 개최한 제12회 구례전국여자천하장사 및 대학 장사씨름대회에서 구례군청 엄하진 선수가 국화급 최정상에 등극했다고 8일 밝혔다.

엄하진 선수는 대회 준결승에서 안산시청 김다혜 선수를 2:0으로 꺾었다. 결승전에서는 지난해까지 구례군청 소속이었던 콜핑 박원미 선수를 2:0으로 꺾으며 안방인 구례에서 치러진 대회에서 국화급 최정상에 올랐다.

엄하진 선수와 박원미 선수는 서로를 너무 잘 알고 있기에 연장전까지 가는 승부를 펼치며 보는 사람의 가슴을 조이게 했다.

군 관계자는 “엄하진 선수는 구례대회에서 우승을 차지하며 여자씨름 발상지로서의 위상을 드높였다”며 “앞으로도 여자씨름을 발전시키고 대중화하는 데 앞장서겠다”라고 밝혔다.

