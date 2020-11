[바이든 勝]당선 확정 지연으로 바이든 정권인수 차질 우려

인사 검증ㆍ정부청사 출입ㆍ코로나19 대응 전환 등 지연 예상



[아시아경제 국제부 기자] 도널드 트럼프 대통령이 대선 패배를 인정하지 않으면서 정권 인수 작업에도 차질이 빚어질 전망이다.

7일(현지시간) CNN에 따르면 바이든 후보 측은 지난 여름부터 인수위원회를 구성해 가동해 왔다.

버락 오바마 행정부에서 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 지낸 제프 자이언츠, 바이든 후보에게 수십 년간 조언해온 전 상원의원 테드 코프먼, 뉴멕시코 주지사인 미셸 루한 그리셤, 오바마 정부에서 백악관 홍보국장을 지낸 아니타 던 등이공동위원장으로 합류해 활동하고 있다.

인수위는 바이든이 취임하자마자 내릴 수 있는 행정명령과 관련한 정책 시행 방안이나 인선안 등을 검토해왔다.

바이든 후보는 내각 구성과 관련해 인종적 다양성을 강화하고 여성을 고위직에 등용해 이념적ㆍ지리적으로도 다양하게 하겠다고 말한바 있다.

선거 개표가 대부분 마무리돼 당선자 윤곽이 드러났음에도 트럼프 대통령 측이 각종 소송을 제기하며 선거 결과에 수긍하지 않으면서 권력 이양 작업에도 차질이 불가피하게 됐다.

바이든 후보 인수위 측은 내년 1월 행정부 인수를 위한 준비 작업을 계속 진행한다는 입장이다. 인수위 홈페이지(BuildBackBetter.com)도 지난 4일 개통했다.

미 정치전문 매체인 폴리티코는 불확실한 선거 결과가 새로운 걸림돌이 될 수 있다고 우려했다.

또 당선인 확정이 지연됨에 따라 인수위는 더 촉박한 시간표에 따라 활동하게 될 것이라고 폴리티코는 전망했다.

폴리티코는 "대통령직 인수위는 순조롭게 선거가 진행돼도 4000명이 넘는 정무직 임명자들로 채워진 정부를 구성하는 데 두 달 남짓한 시간밖에 없기 때문에 통상 정신없는 속도로 움직인다"고 지적했다.

인수위는 잠재적 장관 후보자들에 대해 연방수사국(FBI)에 신원 조회를 할 수 있다. 그러나 최종 선거 결과 확정 전까지는 정부윤리청(OGE)의 협조를 받을 수 없다. OGE의 검증은 인사 검증의 두 번째 단계다.

과거 인수위들의 경우 보통 12월 초 또는 중순까지 OGE에 검증 대상자의 명단을 제출해왔다.

또 선거가 끝나기 전까지 인수위 인사들은 연방정부 청사에 들어갈 수 없다. 현 행정부 관리들과 협조해 핵심적 의사결정, 또는 긴급 조치가 필요한 사안을 파악할 수 없다.

바이든 후보는 그동안 '주 정부에 맡겨라'란 트럼프 행정부의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대처 전략을 180도 전환하겠다며 독자적인 '섀도 태스크포스(TF)'까지 구성했는데 이런 대응도 늦어질 수 있다.

또 대통령직 인수인계법에 따라 당선인은 인수위를 운영하고 취임을 준비하는 과정에서 연방 총무처(GSA)에 사무 공간과 통신 서비스, 인력, 자금 등을 지원해달라고 요청할 수 있으나 이번에는 선거 결과가 미정인 채로 남아 이 역시 차질이 예상된다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr