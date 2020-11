美 국민들, 트럼프 유세 배경음악 부르며 승리 자축

트럼프 유세 음악 이용해 바이든 당선 축하 이어져

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 곳곳에서 조 바이든 대통령 당선 축하 열기가 확산되고 있다. 특히 트럼프 대통령의 선거 유세 배경음악을 이용한 축하가 확산 중이다.

7일(현지시간) 오후 백악관 앞 '흑인의 생명도 소중하자' 광장에는 바이든 당선인의 지지자들이 대거 몰려와 환호성을 지르고 있다.

이들은 선거 기간 트럼프 대통령이 유세를 마치며 틀었던 70년 대 그룹 빌리지피플의 'YMCA'를 부르며 트럼프 대통령을 조롱하는 모습을 보였다.

뉴욕 브루클린 소재 매커런 공원이 모인 바이든 지지자들 역시 'YMCA'를 부르면서 승리를 자축했다.

트위터, 틱톡 등 SNS에서도 많은 이용자들이 YMCA 노래를 를 배경으로 춤을 추는 동영상을 공유하고 있다.

한편 YMCA를 부른 빌리지 피플측은 트럼프 대통령이 자신들의 곡을 허락없이 유세에 사용했다며 소송을 제기하겠다고 밝힌 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr