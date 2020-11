[아시아경제 김민영 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 사흘 연속 1000명대를 기록했다.

현지 공영방송 NHK 집계에 따르면 7일 오후 7시 현재 이날 일본 신규 코로나19 확진자 수는 1323명이다. 누적 확진자는 10만8261명으로 늘었다. 사망자는 5명 늘어 1830명으로 집계됐다.

일본에서 하루 코로나19 신규 감염자가 1000명대를 기록한 것은 지난 5일 이후 사흘째다.

스가 요시히데 총리는 이날 요코하마시에서 열린 국제청년회의소세계회의 강연을 통해 "코로나19 국내 감염자 수가 증가 추세를 보이고 있다"며 "정부의 모든 역량을 투입해 어떻게든 감염 확산을 막겠다"고 말했다.

