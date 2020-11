익산 한 아파트서 일가족 3명 숨진 채 발견…아버지 위독

[아시아경제 김봉주 기자] 전북 익산의 한 아파트에서 가족 3명이 숨진 채 발견됐다.

6일 익산경찰서 등에 따르면 이날 낮 5시30분께 익산시 모현동의 한 아파트에서 A(43)씨와 그의 아내(43), 중학생 아들(14), 초등학생 딸(10) 등 4명이 쓰러져 있는 것을 경찰이 발견했다.

경찰에 따르면, 발견 당시 A씨를 제외한 나머지 가족은 모두 숨진 상태였다.

이들 몸에는 외상과 출혈이 있었으며, 현장에서는 흉기가 발견된 것으로 조사됐다.

A씨는 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있으나 상처가 깊어 위중한 것으로 파악됐다.

경찰은 이들 가족과 연락이 닿지 않는다는 지인 신고를 접수하고 현장에 출동해 시신을 발견했다.

