[아시아경제 김민영 기자] 조 바이든 미국 민주당 대선 후보가 초접전 경합을 펴고 있는 조지아주에서 도널드 트럼프 미 대통령을 917표차로 역전했다고 6일(현지시간) 미국 방송 CNN이 보도했다.

조지아는 현재 개표가 99% 이뤄진 상황에서 트럼프 대통령과 바이든 후보가 득표율 49.4%의 동률을 기록할 정도로 초박빙인 핵심 경합주다.

