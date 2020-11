마이더스AI, 일본에 코로나19 진단·검체채취키트 30억 공급 '계약'

[아시아경제 유현석 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 712 전일대비 3 등락률 -0.42% 거래량 8,663,322 전일가 715 2020.11.06 13:53 장중(20분지연) 관련기사 마이더스AI, 말레이시아 승차공유 플랫폼 운영 디엠디테크놀로지 지분 매각대량판매! 진단키트, 2000조 중국 시장 잡는다![특징주] 마이더스AI, 신규사업 위한 100억 조달에 ‘강세’ close 가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 사업 진출 후 첫 공급 계약을 맺었다.

마이더스AI는 6일 일본 제이에프씨(JFC Co. Ltd.)와 코로나19 진단키트 및 검체채취키트를 공급하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 공급계약은 총 30억원 규모로 최소 주문수량(MOQ)도 포함됐다.

마이더스AI는 지난 9월 코로나19 진단키트 및 검체채취키트를 개발한 필로시스와 해외 일부지역 판권 계약을 체결하며 코로나19 관련제품 사업에 뛰어들었다.

이번에 공급하는 품목은 필로시스가 개발한 ▲현장진단기(POCT) ▲항원 및 항체 신속진단키트 ▲검체채취 수송배지(UTM) 등이다.

회사 관계자는 “최근 필로시스로부터 진단키트 판매 지역을 확대한 글로벌 판권을 받았다”며 “최초 판권 확보 지역인 브라질 및 아프리카를 넘어 해외 전 지역으로 진단키트 판매를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr