전남도 ‘자동차 튜닝부품 선도기업 지원사업’ 가시적 성과

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 추진 중인 ‘자동차 튜닝부품 선도기업 맞춤형 지원사업’이 큰 성과를 내고 있다.

6일 전남도에 따르면 도는 튜닝산업 육성을 위해 지난 2017년부터 올해까지 공모·평가를 진행해 경쟁력 있는 기업을 선정하고 2단계 사업으로 4년간 총 200억 원을 지원했다.

사업비는 주로 튜닝부품 제품 개발 및 제품화를 지원한 ‘기술개발(R&D)’을 비롯 마케팅·특허 지원, 시제품 제작 등을 돕는 ‘사업화 지원’ 등 2개 분야에 과제별로 최대 5억 원까지 지원되고 있다.

지난 2017년부터 2018년까지 진행된 1단계 사업에선 프릭사(순천시 별량면), 한국알앤드디(영광군 대마면) 등 6개 기업에 100억 원이 지원됐으며, 매출 156억 원, 고용 48명과 함께 특허 7건, 시제품 제작 9건 등의 성과를 올렸다.

지난해부터 올해까지 추진 중인 2단계 사업에서도 더블유원(곡성군 석곡면), 아이비머티리얼즈(영암군 삼호읍) 등 6개 기업을 대상으로 100억 원을 지원해 매출 133억 원, 고용 161명, 특허 7건, 시제품 제작 8건 등 가시적인 성과를 거뒀다.

올 하반기 사업이 완료되면 추가로 고용창출 38명과 매출액 28억 원이 증가될 것으로 예상된다.

특히 지금까지 사업에 참가한 12개 기업은 전남도 고성능 자동차 핵심기술 연구센터(한국자동차연구원 위탁)의 꾸준한 관리를 받게 돼 향후 5년간 252명의 고용창출과 약 1958억 원의 매출 향상이 전망되고 있다.

프릭사 기업관계자는 “이 사업에 참여해 혁신적인 제품개발에 성공했다”며 “체계화된 지원프로그램을 활용해 개발된 제품을 사업화하고, 장기적으로 세계적인 브레이크 전문기업으로 성장하기 위한 기반을 마련하게 됐다”고 말했다.

전남도 관계자는 “자동차 튜닝 부품산업이 전남의 대표 산업으로 자리매김할 수 있도록 기업의 질적 성장에 기여할 수 있는 사업을 발굴하고, 기술개발과 전문인력 양성에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 국내 자동차 등록대수는 2340만대를 넘어섰으며, 현재 7671개 튜닝관련 사업체에 1만 7725명이 종사하고 있다.

국내 튜닝시장은 지난 2015년 3조 4000억 원에서 연평균 4.18%씩 성장해 내년에는 4조 2000억 원 규모가 될 것으로 보인다.

