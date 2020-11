[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 상주시는 5일 이안천 일대의 내수면 자원 조성을 위해 경북도 토속어류상업화센터에서 공급받은 길이 0.7㎝가량 다슬기 7만 마리를 방류했다고 6일 밝혔다.

올해 상반기에 붕어 치어 17만 마리와 메기 10만 마리, 하반기에 붕어 5만 마리와 잉어 1만5000 마리를 방류한 상주시는 불법어업 지도·단속을 통해 내수면 어족자원 회복 및 건강한 생태계를 만들기 위해 힘쓰고 있다.

강영석 상주시장은 "내수면 생태계 보존 및 생물다양성 증진을 위해 관심을 가지고 지속적으로 토종어류 방류사업을 추진하겠다"고 강조했다.

