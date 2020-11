KT, MEC 포럼 초대 의장사 선정

[아시아경제 구채은 기자] KT가 대한민국 MEC(Multi-Access Edge Computing) 산업 발전에 중요한 역할을 하게 될 MEC 포럼의 대표 의장사로 선정됐다고 6일 밝혔다.

KT는 향후 2년 동안 MEC 포럼을 이끌며 회원사 간 협력으로 MEC에 기반을 둔 정보통신기술(ICT) 융합서비스와 인프라 산업 활성화에 노력할 방침이다. 특히 많은 데이터를 빠르고 안전하게 처리해야 하는 B2B 디지털 혁신 분야에서 초고속, 초저지연의 특성을 갖춘 5G MEC를 적극적으로 활용할 수 있도록 회원사들이 협력하는데 구심점 역할을 할 것으로 기대된다.

MEC 포럼은 5G와 ICT 융합서비스 실현의 핵심 기술인 MEC 기술 연구와 실증 서비스를 활성화하기 위해 설립됐다. 기술표준, 서비스생태계, 정책협력 3개의 세부 분과로 나뉘며 △글로벌 MEC 동향 공유 및 기술 표준 개발 △MEC 실증서비스 모델 발굴 및 확산 지원 △5G 인프라 산업 발전전략 수립과 정부 정책 지원 등을 할 계획이다.

MEC 포럼 창립총회에서는 의장사 및 의장 선발과 함께 회원사들은 국내 통신사의 디지털 뉴딜 관련한 사업 현황과 성과를 공유하고 향후 활동 일정을 조율하는 등 포럼의 세부 운영 방침을 논의했다. 총회에서는 전홍범 KT AI/DX융합사업부문장 부사장이 의장으로 선임됐다. 전 부사장은 "MEC 포럼에서 산학연관과 지속적으로 렵력해 대한민국 MEC 기술 진화를 주도하겠다"며 "앞으로도 KT는 5G MEC 플랫폼과 ABC 역량을 모아 공공과 기업시장 혁신 파트너가 되겠다"고 말했다.

