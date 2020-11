속보[아시아경제 문채석 기자] 검찰이 '월성 1호기 경제성 조작'과 관련해 5일 오전 경주에 있는 한국수력원자력 본사를 압수 수색하고 있다.

한수원에 따르면 대전지검에서 검사와 수사관을 보내 월성 1호기 관련 자료를 확보하고 있다.

이날 오전 산업통상자원부 청사에도 대전지검 형사5부가 검사와 수사관을 보내 월성 1호기 관련 자료 수색에 나선 바 있다.

