7~8일 중랑구청 유튜브 공식채널 통해 ‘제2회 중랑청소년꿈온택트축제’ 개최...특강, 토크쇼, 동아리 공연, E-스포츠리그 등 다양한 콘텐츠 온라인에서 실시간 중계

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 ‘제2회 중랑청소년꿈온택트축제’를 개최한다. 7일부터 8일까지 개최되는 이번 축제는 코로나19 확산방지를 위해 비대면으로 개최된다.

중랑구와 서울동부교육지원청(교육장 서경수)이 함께 주최하는 중랑청소년꿈온택트축제는 중랑혁신교육지구 어린이·청소년 자치 네트워크 ‘모이자GO’ 청소년들이 직접 기획, 만든 청소년축제로 청소년들의 다양한 꿈을 지원하기 위해 마련됐다.

2회를 맞는 이번 축제는 유튜브 실시간 생중계 방식을 도입, 청소년들이 집에서 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 기획됐다. 특강을 비롯 토크쇼, 동아리 공연, E-스포츠리그 등 다채로운 콘텐츠들로 구성돼 청소년들에게 재미있고 유익한 시간이 될 전망이다.

축제 일자별 세부 내용을 살펴보면 7일 ▲스타강사 이명길의 ‘인간관계 특별 강연’ ▲중랑청소년 꿈 비전선포식 ▲류경기 중랑구청장을 비롯 서경수 서울동부교육지원청교육장과 함께 하는 ‘고민을 말해봐요’ ▲동아리 공연 한마당 등 다양한 프로그램이 오후2시부터 6시까지 진행된다.

8일 오후 2시부터 5시까지 리그오브레전드(League of Legends)로 치러지는 중랑청소년 E-스포츠리그 3,4위전과 결승전이 진행된다.

특히 프로게이머 클템과 게임 캐스터 허준이 진행을 맡아 경기를 더욱 생생하게 전달할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “중랑구 청소년들이 직접 만들고 기획한 ‘중랑청소년꿈온택트축제’를 개최하게 돼 뜻깊다”며 “이번 축제가 청소년들에게 즐거운 시간이 되길 바란다”고 말했다.

이번 ‘제2회 중랑청소년꿈온택트축제’는 청소년 자치네트워크 모이자GO 인스타그램 계정(@moijago)을 통해 매주 챌린지 이벤트와 카카오톡을 통한 ‘온라인 온택트 퀴즈왕’대회도 함께 진행하는 등 간편하게 참여할 수 있는 다양한 이벤트도 마련해 개최 전부터 청소년들의 높은 호응을 얻고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr