국내 최대 쇼핑 축제인 '2020 코리아세일페스타(코세페)'가 이어지고 있는 4일 서울역 앞에서 시민들이 관련 행사 부스를 둘러보고 있다. 코세페는 오는 15일까지 온·오프라인에서 동시에 열린다. /문호남 기자 munonam@

