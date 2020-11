[아시아경제 김유리 기자] 대한국토·도시계획학회는 지난달 30일부터 이틀간 '2020 추계학술대회'를 온라인으로 개최했다고 4일 밝혔다. 학회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 유튜브 채널 '도시TV' 등을 활용, 화상회의시스템을 통해 학술발표 현장을 생중계하는 형식으로 진행했다.

'그린뉴딜과 지역균형발전'이라는 주제로 열린 학술대회에서는 16개 세미나와 30개 세션을 통해 논문 170여편이 발표됐다. 이번 학술대회는 학회가 주최하고 LH 토지주택연구원, 한국수자원공사, 전주시, 한국감정평가사협회, 정도유아이티가 공동 후원했다.

한편 학회는 '2020 남북교류와 미래국토비전 작품공모전'을 진행하는 등 시의성 있는 주제로 온라인과 오프라인 행사를 개최할 계획이다.

