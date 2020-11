김종인, 야권연대에 대해 “국민의힘 말고 뭐가 더 있나"

주호영 “최대한 시민후보에 가까운 당 후보로”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 4일 "야권이 우리 국민의힘 말고 뭐가 더 있나"라고 밝혔다.

김 위원장은 이날 국회에서 기자들과 만나 범야권 연대에 대해 묻자 이같이 말했다. 국민의당도 있지 않으냐는 기자들의 말에는 웃음으로 답변을 대신했다.

김 위원장은 서울시장 후보로 이른바 '시민후보'를 세우자는 의견에 대해 "지금 경선 규칙을 확정하는 과정에 있기 때문에 결론을 말할 수 없다"면서도 "시민의 의사가 가장 많이 반영될 수 있는 규칙을 정할 것"이라고 밝혔다.

김 위원장은 시민후보로 안철수 국민의당 대표와 최근 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원이 거론되는 것에 대해 "규칙을 어떻게 정하는지, 그분들이 어떤 생각을 갖고 있는지에 따라 결정될 수 있다"면서 "우리가 일방적으로 이야기할 사항은 아니다"라고 답했다.

김 위원장은 내년 서울·부산 시장 보궐선거 경선을 시민참여 비율 100%로 하는 국민경선으로 치를 가능성에 대해서는 "조금 더 지켜봐야 한다"며 "우리 당원을 전혀 무시할 수 없으니 당원과의 관계에서 조화를 이루는 방향에서 규칙이 결정될 것"이라고 말했다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 기자들과 만나 시민후보론에 대해 "후보 결정 과정에서 책임당원을 전혀 배제할 수는 없을 것"이라며 "그렇다고 책임당원 비중이 높아지면 서울시민의 선호도와 거리가 있을 수 있기 때문에 최대한 시민후보에 가까운 당 후보가 되는 게 맞지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

