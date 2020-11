3분기 온라인쇼핑 거래액 42조 역대 최고…"코로나·추석 영향"

통계청 '2020 3/4분기 온라인 쇼핑 동향'

[아시아경제 장세희 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 사태가 지속되면서 올 3분기 온라인 쇼핑 거래액이 역대 최고를 기록했다.

통계청이 4일 발표한 '2020 3/4분기 온라인 쇼핑 동향'을 보면 총 거래액은 42조411억원으로 1년 전보다 24.6% 증가한 것으로 집계됐다. 이는 정부가 온라인 쇼핑 동향을 집계하기 시작한 2001년 이후 가장 많은 액수다.

상품군별로는 음식서비스(81.7%), 생활용품(55.1%), 음·식료품(13.2%) 등에서 크게 증가했지만 문화 및 레저서비스(-68.8%), 여행 및 교통서비스(-53.4%) 등에서는 큰 폭의 감소세가 이어졌다.

통계청은 "코로나 19로 인한 사회적 거리두기가 강화되면서 온라인 쇼핑 거래액이 늘었다"며 "추석 영향으로 음식서비스업, 음·식료품, 생활용품에 대한 수요는 늘었다"고 설명했다.

9월만 보면 온라인 쇼핑 총 거래액은 14조7208억원으로 1년 전보다 30.7% 증가했다. 음·식료품(14.8%)와 음식서비스(11.0%) 등에서 거래액이 증가했다.

