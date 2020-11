홍남기 "주식 양도세 기준 논란, 책임지고 사의 표명"

[아시아경제 김혜민 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 사의를 표명하고 사직서를 제출했다. 주식양도세 부과기준을 두고 당정이 갈등을 벌이다 결국 원점으로 되돌아온데 대한 책임을 지겠다는 취지다.

홍 부총리는 3일 국회 기획재정위원회 전체회의에서 "2개월 간 계속 갑론을박이 있는 상황이 전개된 것에 대해서 누군가 이렇게 책임 있는 자세가 필요하다고 생각했다"며 "사의 표명과 함께 사직서를 제출했다"고 말했다.

주식양도세 부과기준은 현행 10억원을 유지하는 것으로 고위 당정청 회의를 통해 최종 결정됐다. 홍 부총리는 반대의견을 제시한 것으로 알려졌다.

그는 "주식양도세 부과기준은 지금 10억원이지만 2018년 2월 시행령이 이미 개정돼 내년 3월 3억원으로 낮추는 것으로 돼있었다"며 "정부로서는 자산 소득에 대한 과세 공평 차원에서 기존 발표한 방침대로 가야한다고 봤지만 글로벌 정세와 경제의 불확실성이 같이 높아진 상황도 있었기 때문에 이를 감안했다"고 설명했다.

정치적 행보로 해석될 여지가 있다는 지적에는 "정치라는 단어가 저에게는 접목될 수 없는 말"이라며 "현행대로 간다고 하면서 아무일 없던듯이 10억원으로 간다고 하는 것은 공직자의 도리가 아니라고 생각했다"고 일축했다.

홍 부총리는 기동민 더불어민주당 의원이 "대단히 무책임하다"고 질책하자, "그건 의원 개인의 판단"이라며 "저 개인의 판단으로는 굉장히 숙고했고 이것(사의 표명)이 더 책임있는 자세라고 봤다"고 뜻을 굽히지 않았다.

다만 대통령은 사직서가 제출되자마자 반려한 후 재신임을 했다고 청와대는 밝혔다.

