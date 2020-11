싱하이밍 中대사 "시진핑 방한 계획 흔들림 없다"

[아시아경제 강나훔 기자] 싱하이밍 주한 중국대사가 3일 이낙연 더불어민주당 대표를 만나 "시진핑 중국 국가주석의 한국 방문 계획은 여전히 흔들림이 없다"고 말했다.

이 대표는 싱 대사의 예방을 받은 뒤 기자들과 만나 "앞으로 더욱 양국관계를 긴밀하게 발전시켜 나가기로 의견을 같이 했다"면서 이같이 전했다.

시 주석의 방한 시점에 대해 이 대표는 "코로나 사태도 봐야 하고 여러 가지 조정을 해야 한다"면서도 "다만 방한 계획은 흔들림없다는 걸 확인했다"고 말했다.

이 대표는 또 싱 대사가 민주당과 중국 공산당 간 정당 교류 차원에서 가능한 이른 시일 내 중국을 방문해줄 것을 요청했다고 전했다.

아울러 중소기업과 소상공인의 경우도 중국의 신속 통로정책 대상에 포함시켜 출입국 절차를 단축할 수 있게 해달라고 요청했고, 싱 대사는 "본국 정부에 보고해 좋은 방법을 찾아보겠다"고 답했다.

